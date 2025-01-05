2024, Filistin Gazetecilik Tarihinin En Kötü Yılı İlan Edildi

Filistinli Yetkili: "2024, Filistin Gazetecilik Tarihinin En Kötü Yılı"

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, 2024 yılının İsrail'in sistematik saldırıları nedeniyle Filistinli gazeteciler için "en kötü yıl" olarak kaydedildiğini ifade etti. Sevabite, 2024'ün gazetecilik ve medya sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Gazetecilere Yönelik Tehditler

Sevabite, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırıma başlaması ile birlikte 2024 yılında birçok gazetecinin öldüğünü ve olayları haberleştiren medya çalışanlarının doğrudan hedef alındığını aktardı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 202 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Gazetecilerin Zor Koşullarda Çalışma Mücadelesi

Sevabite, Filistinli gazetecilerin çalışmalarını sürdürürken büyük psikolojik baskılara maruz kaldıklarını ve meslektaşlarının kayıplarının işlerini zorlaştırdığını ifade etti. Buna ek olarak, İsrail'in müdahalesi nedeniyle teknik ekipman eksiklikleri yaşadıklarını dile getirdi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı yetersiz kaldığını belirten Sevabite, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu ihlalleri göz ardı ettiğini vurguladı. Sevabite, İsrail'in işlediği suçların uluslararası hukuku hiçe saydığını ve bu durumun gazeteciler için büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

Gelecek Beklentileri

Yeni yılda Filistinli gazetecilerin korunmasına yönelik ciddi adımlar atılmasını umduğunu belirten Sevabite, dünya halklarının Filistin'deki durumlara karşı duyarlılığının artmasını temenni etti. Filistinli gazetecilerin gerçekleri aktarma konusundaki fedakarlıklarının önemine de vurgu yaptı.

Sevabite, "Filistin medyası, İsrail işgalinin suçlarını ifşa etmeye devam edecektir," diyerek sözlerini tamamladı.