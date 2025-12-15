Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı

DÜZCE(İHA)

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Koçullu Köyüne inşa edilen yeni cami, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan Vali Yardımcısı Akçakoca Kaymakam vekili Şevket Cinbir, camilerin Müslüman toplumundaki yerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sınıf, sınır, mesafe, renk, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimizin ilk vücut bulduğu yerlerdir camilerimiz, ibadethanelerimiz. Camilerimiz ebedi kardeşliğimizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur aslında. Nerede bir kubbe varsa, nerde bir minare varsa ve nerede ezanlar semalarda yankılanıyorsa, orası Müslüman yurdudur".

Açılış töreninde Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından okunan duanın ardından Koçullu Köyü Camisi resmen ibadete açıldı.

