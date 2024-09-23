Adana'da Boşanma Sürecindeki Eşine Tehdit Gönderen Zanlı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Adana'da yaşanan bir olayda, boşanma aşamasında olan bir kadın, tehdit içerikli mesajlar alan 29 yaşındaki Seda K., durumu polise bildirerek yardım istedi.

Tehdit Mesajları

Seda K., Seyhan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek kocası Birol K.'den (29) şikayetçi oldu. Birol K., eşine "Seni emniyetin önünde bekliyorum, silahla vuracağım." şeklinde tehditkar bir mesaj yolladı.

Polisin Müdahalesi

İlgili şikayet sonucunda polis, Seda K.'nın mesajları göstermesi üzerine harekete geçti. Ekipler, motosiklette bekleyen Birol K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazanan Adalet

Yapılan aramada, Birol K.'nin yanında bir otomatik av tüfeği, 8 kartuş ve bir bıçak bulundu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da kendisinden şikayetçi olmak için polise başvuran boşanma aşamasındaki karısına tehdit içerikli mesaj atan zanlı tutuklandı. Motosikletle bekleyen şüphelinin yanında otomatik av tüfeği ve 8 kartuş ile bıçak ele geçirildi.

Adana'da kendisinden şikayetçi olmak için polise başvuran boşanma aşamasındaki karısına tehdit içerikli mesaj atan zanlı tutuklandı. Motosikletle bekleyen şüphelinin yanında otomatik av tüfeği ve 8 kartuş ile bıçak ele geçirildi.