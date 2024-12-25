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2024 İlk Çeyrek: Dünya Genelinde Şok Edici Olaylar

2024'ün ilk çeyreğinde meydana gelen depremler, terör saldırıları ve uzay misyonları dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:00
2024 İlk Çeyrek: Dünya Genelinde Şok Edici Olaylar

2024 İlk Çeyrek: Dikkat Çeken Gelişmeler

2024 yılı, dünya genelinde önemli olaylarla başladı. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava ile dikkatleri üzerine çekti. UAD'ye yapılan başvuru, 11 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentinde görülen duruşma ile derinleşti.

Japonya'daki Depremler

2024'ün Ocak ayının ilk haftasında, Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti'nde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 11 deprem meydana geldi. Bu depremler sonucunda 240'ın üzerinde kişi yaşamını yitirirken, oluşan tsunami nedeniyle 1,9 kilometrekarelik alan su altında kaldı.

İran'daki Terör Saldırıları

Ocak ayının başlarında, İran'ın Kirman kentindeki anma töreni sırasında iki canlı bomba saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 89 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı. DEAŞ terör örgütü, bu kanlı saldırıları üstlendi.

Uzay Çalışmaları ve Teknoloji Gelişmeleri

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, SpaceX'in uzay aracında Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Ayrıca, Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini duyurdu, bu da teknoloji alanında çığır açan bir gelişme olarak görülüyor.

Rusya'da Oluşan Kriz

2024 yılının başlarında, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy cezaevinde yaşamını yitirirken, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Rusya'daki siyasi durumu bir kez daha sorgulattı.

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