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İzmir'de Silahlı Gasp Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

İzmir Çiğli'de iş yerinden silah zoruyla gasp eden 7 kişiden 6'sı tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:23
İzmir'de Silahlı Gasp Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Çiğli İlçesinde Silahlı Gasp Olayı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir iş yeri sahibinin silah zoruyla tehdit edilerek gasp edilmesi olayında, 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Çiğli'deki bir iş yerinin sahibi olan B.B., alacaklarını tahsil etmek bahanesiyle ofisine gelen 7 kişi tarafından silahla tehdit edildi. Şüpheliler, B.B.'nin ellerini bağlayarak kafasına silah dayadı ve otomobil, elektronik eşyalar ile bir miktar parayı gasbettiler. Ayrıca 15 milyon lira değerinde başka bir gasp girişiminde de bulundukları ifade edildi. B.B., durumu hemen polise bildirdi.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Eşyalar

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları incelemeler sonucunda, gasbedilen eşyaları ve otomobilin yerini tespit etti. Şüphelilerin Çiğli ve Bayraklı ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde, iş yerinden ç stolen eşyaların yanı sıra iki ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan 77 namlu, 91 şarjör, 8 tetik mekanizması, 4 silah gövdesi ve 9 sürgü takımı ele geçirildi.

Adli Süreç

Yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı hakimlik tarafından tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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