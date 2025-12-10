Fas'ta çöken binalarda can kaybı 22'ye yükseldi

Fas’ın Fes kentinde gece saatlerinde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22 olarak açıklandı.

Olayın detayları

Fes Savcısı, Al Mostaqbal Al Massira Mahallesi'nde meydana gelen çöküşte ölü sayısının artabileceğini belirtti. Savcı, bir binanın boş olduğunu, diğer binada ise bir çocuğun doğumu için Akika kutlaması yapıldığını ve bu binada 8 ailenin yaşadığını söyledi.

Soruşturma ve inceleme

Yerel yetkililer, adli soruşturmanın yanı sıra çöküşe neden olan faktörleri ortaya çıkarmak için teknik ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer binaların dört katlı olduğunu bildirdi.

Arka plan

Fas basını, söz konusu yapıların 2006 yılında, şehrin gecekondu mahallelerinde yaşayanların kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde kendi evlerini inşa etmelerini öngören bir hükümet programı kapsamında inşa edildiğini kaydetti.

