Çorum'da Kırmızı Işıkta Zincirleme Kaza: 2 Jandarma Personeli Yaralandı

Kaza Çorum-Ankara Karayolunda Gerçekleşti

Çorum-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, T.K. yönetimindeki 80 ABS 745 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.D. idaresindeki 19 AFJ 058 plakalı otomobile ve yanında bulunan jandarma trafik aracına arkadan çarptı.

Kazada, jandarma aracında görevli bulunan 2 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

