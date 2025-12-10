Niğde'de Park Halindeki Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Niğde'de park halinde bulunan bir kamyonet çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, Efendibey Mahallesi Saylan Sokak'ta gerçekleşti.

Müdahale ve İhbar

Vatandaşlar, park halinde bulunan 51 AEU 708 plakalı kamyonetten yükselen dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının Sonucu ve Soruşturma

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; kamyonet tamamen zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilişkin olarak yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

