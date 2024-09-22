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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Gerçekleşti

ÖSYM, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ni gerçekleştirdi. 142,482 aday katıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:29
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Gerçekleşti

2024-KPSS Din Hizmetleri Testi yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), geniş katılımla gerçekleştirildi.

Adayların yoğun ilgisi

Toplamda 142,482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 il üzerinde bulunan 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5,527 salonda yapıldı.

Sınav süreci hakkında bilgiler

Sınav, sabah 10:15'te başladı ve adaylar 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara toplamda 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin sonuçları, 16 Ekim tarihinde duyurulacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı başladı. Adaylar, sınava girecekleri okula geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı başladı. Adaylar, sınava girecekleri okula geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı başladı. Adaylar, sınava girecekleri okula geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı başladı. Adaylar, sınava girecekleri okula geldi.

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