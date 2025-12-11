DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
49,77 -0,01%
ALTIN
5.790,85 0,07%
BITCOIN
3.931.632,14 0,08%

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili kar ve tipi, Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkiinde ulaşımı aksattı; sürücüler yükseklerde güçlük yaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 00:50
Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Yüksek kesimlerde gece boyu etkili fırtına ve tipi sürücüleri zorluyor

Ardahanın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkisini artıran kar zaman zaman tipiye dönüştü. Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor; yetkililer sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ARDAHAN'DA KAR VE YOĞUN TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA KAR VE YOĞUN TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA KAR VE YOĞUN TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
3
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
4
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
5
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi
6
Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu
7
Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?