Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Yüksek kesimlerde gece boyu etkili fırtına ve tipi sürücüleri zorluyor

Ardahanın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkisini artıran kar zaman zaman tipiye dönüştü. Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor; yetkililer sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ARDAHAN'DA KAR VE YOĞUN TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)