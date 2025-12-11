Karabük'te Genç 4 Kişi Tarafından Acımasızca Dövüldü

Karabük'te gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir genç 4 kişi tarafından acımasızca darbedildi; genci kurtarmaya çalışan bir vatandaş da saldırganların hedefi oldu.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla bölgeye gelen 5 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir nedenle genç erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup, genci tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Şiddet, gencin yere düşmesinin ardından da devam etti. Saldırganlardan biri elindeki sopayla yerdeki gence defalarca vurdu. Durumu fark eden bir vatandaş araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı; ancak bu kişi de öfkeli grubun hedefi olup darbedildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler

O sırada çevreden, "Yazık değil mi bu çocuğa, ne bakıyorsunuz, arasanıza polisleri" şeklinde tepkiler yükselmesine rağmen grup saldırıyı sürdürdü. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi; kayıtlarda hem saldırı hem de müdahale anları yer alıyor.

KARABÜK’TE BİR GENÇ 4 KİŞİ TARAFINDAN ACIMASIZCA DARBEDİLİRKEN, GENCİ KURTARMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞIN DA SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDUĞU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ.