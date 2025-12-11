DOLAR
Karabük'te Genç 4 Kişi Tarafından Acımasızca Dövüldü

Karabük’te 100. Yıl Mahallesi’nde gece yaşanan olayda bir genç 4 kişi tarafından darbedildi; müdahale eden vatandaş da saldırıya uğradı, anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 01:04
Karabük'te gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir genç 4 kişi tarafından acımasızca darbedildi; genci kurtarmaya çalışan bir vatandaş da saldırganların hedefi oldu.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla bölgeye gelen 5 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir nedenle genç erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup, genci tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Şiddet, gencin yere düşmesinin ardından da devam etti. Saldırganlardan biri elindeki sopayla yerdeki gence defalarca vurdu. Durumu fark eden bir vatandaş araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı; ancak bu kişi de öfkeli grubun hedefi olup darbedildi.

Görgü tanıkları ve görüntüler

O sırada çevreden, "Yazık değil mi bu çocuğa, ne bakıyorsunuz, arasanıza polisleri" şeklinde tepkiler yükselmesine rağmen grup saldırıyı sürdürdü. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi; kayıtlarda hem saldırı hem de müdahale anları yer alıyor.

