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2024 Nobel Kimya Ödülleri: Yapay Zekanın Bilimsel Araştırmalardaki Rolü

Uzmanlar, 2024 Nobel Kimya Ödülleri'nin yapay zekanın bilimsel çalışmalardaki etkisini vurguladığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:50
2024 Nobel Kimya Ödülleri: Yapay Zekanın Bilimsel Araştırmalardaki Rolü

2024 Nobel Kimya Ödülleri ve Yapay Zeka

Uzmanların değerlendirmelerine göre, 2024 Nobel Kimya Ödülleri, yapay zekanın bilimsel çalışmalardaki dönüm noktasını gözler önüne seriyor. Ödüller, büyük ölçüde kimya alanındaki AlphaFold2 gibi yapay zeka modellerinin sağladığı ilerlemeler sayesinde verilmiştir.

AlphaFold2 ve Protein Yapı Tahmini

Protein yapı tahmini konusundaki başarılarından dolayı ödül alan Demis Hassabis ve John Jumper tarafından geliştirilen AlphaFold2, 200 milyon proteinin yapısını tahmin edebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Anna Wedell, bu teknolojinin birçok alanda devrim yaratabileceğine işaret etti.

Araştırmacıların Görüşleri

David Pendlebury, bu çalışmanın bilim dünyasına olan etkisini "eşsiz" olarak tanımlarken, Nobel Komitesi üyesi Johan Aqvist de David Baker'ın protein tasarımı üzerine yaptığı çalışmaları övdü. Baker'ın çalışmaları, onun hayal gücüne dayanan yeni proteinler yaratma kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor.

Ödülün Sahipleri Kimler?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, David Baker’a protein tasarımındaki yenilikçi yaklaşımları için ödül verirken, Demis Hassabis ve John Jumper’ı ise yapay zeka tabanlı protein yapı tahmini çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. Hassabis ve Jumper'ın geliştirdiği model, bilim insanlarının protin yapı tahminini 50 yıl süren karmaşık sorunun üstesinden gelmesini sağladı.

Sonuç

Bu ödüller, yapay zekanın bilimsel araştırmalar üzerindeki dönüşüm etkisini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür yeniliklerin, biyoloji ve ilaç geliştirme gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmesine olanak tanıyacağına inanıyor.

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