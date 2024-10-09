2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Kimya Ödülü Sahiplerinin Açıklanması

2024 Nobel Kimya Ödülü, David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi. Baker, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çığır açan çalışmalarıyla ödüle layık görülürken, Hassabis ve Jumper, "protein yapı tahmini" üzerindeki araştırmalarıyla bu prestijli ödülü kazandı.

Ödül Tanıtım Töreni

Ödül sahiplerinin isimleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baker'ın çalışmaları vurgulanırken, Hassabis ve Jumper'ın protein yapı tahmini alanındaki katkıları takdir edildi.

Nobel Ödülleri Hakkında

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmektedir. Bu ödüller, insanlığa hizmet eden başarılı kişi veya kuruluşları onurlandırarak, dünya genelinde en saygın ödüller arasında yer almaktadır. Her yıl, Nobel Ödülleri muhtelif alanlarda, 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilir.

Tarihçesi

Ödüllerin verildiği yıllar arasında zaman zaman iptaller yaşanmış olup, çoğu durum Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemine denk gelmektedir. Son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ödül törenleri gerçekleştirilememiştir.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.