DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,25 0,34%
ALTIN
3.221,88 -0,23%
BITCOIN
3.739.926,46 0,85%

2024'te Türkiye Turizm Gelirleri Hedefi Aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'te turizm gelirlerinin 61,1 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:00
2024'te Türkiye Turizm Gelirleri Hedefi Aştı

2024'te Türkiye Turizm Gelirleri Hedefi Aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizden fazla bir rakama ulaşmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine çıkmıştır." ifadesini kullandı. Ayrıca, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek turist sayısındaki artışın da tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Turizmdeki bu güçlü performansın ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumun dengeli ekonomik büyümeye de destek sağladığını aktardı. Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olumlu etkilerin Türkiye'nin enflasyonu düşürme ve dengeli ile kapsayıcı büyüme politikalarına güç verdiğini ifade eden Yılmaz, 2025 yılı için turizm gelirlerinde 63,6 milyar dolar hedeflendiğini belirterek, "Tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Kaide Üyesi Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
2
Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak
3
Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti
4
Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki ile Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Kilis'te Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
6
Savunma Sanayii İhracatında Tarihi Artış: 2024'te 7.2 Milyar Dolar

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir