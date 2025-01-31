2024'te Türkiye Turizm Gelirleri Hedefi Aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizden fazla bir rakama ulaşmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine çıkmıştır." ifadesini kullandı. Ayrıca, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek turist sayısındaki artışın da tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Turizmdeki bu güçlü performansın ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumun dengeli ekonomik büyümeye de destek sağladığını aktardı. Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olumlu etkilerin Türkiye'nin enflasyonu düşürme ve dengeli ile kapsayıcı büyüme politikalarına güç verdiğini ifade eden Yılmaz, 2025 yılı için turizm gelirlerinde 63,6 milyar dolar hedeflendiğini belirterek, "Tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz." dedi.