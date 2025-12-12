DOLAR
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Gülşah Durbay’ın klinik durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 01:02
Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın klinik durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini açıkladı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi’nde yatan Başkan Gülşah Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir"

