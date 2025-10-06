2025 Nobel Tıp Ödülü: Periferik Bağışıklık Toleransıyla Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi

2025 Nobel Tıp Ödülü, "periferik bağışıklık toleransı" keşifleri nedeniyle Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'e verildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:07
2025 Nobel Tıp Ödülü: Periferik Bağışıklık Toleransıyla Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi

2025 Nobel Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı keşiflerine verildi

Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi ödüle hak kazandı

Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, 2025 Nobel Tıp Ödülü'nü "periferik bağışıklık toleransı" keşifleri nedeniyle kazandı.

Komite tarafından ödüllendirilen bu keşifler, bağışıklık sisteminin kendini düzenleme mekanizmalarının anlaşılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araştırma, bağışıklık yanıtlarının kontrolü ve doku bütünlüğünün korunması konularında yeni bakış açıları kazandırdı.

Periferik bağışıklık toleransı alanındaki bulgular, temel immünoloji bilgisini derinleştirirken araştırma ve tedavi yaklaşımlarına da önemli katkılar sağlıyor. Ödül, bu alandaki bilimsel ilerlemenin uluslararası tanınırlığını pekiştirdi.

