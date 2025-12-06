2025'te 3 bin sülün: Samsun'da kahverengi kokarcaya biyolojik mücadele

2025'te Samsun ve çevresine salınan 3 bin sülün, Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nin çalışmalarıyla kahverengi kokarcaya karşı tarım alanlarında biyolojik mücadeleye katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:01
2025'te 3 bin sülün: Samsun'da kahverengi kokarcaya biyolojik mücadele

2025'te salınan 3 bin sülün kahverengi kokarcaya karşı doğal savunma oluşturdu

2025 yılında Samsun ve çevre illere doğaya bırakılan 3 bin sülün, fındık ve tarım alanlarında zarara yol açan kahverengi kokarcaya karşı ekosistemin doğal savaşçıları olarak görev yapıyor.

Gelemen'den Türkiye'ye binlerce sülün

Gelemen Sülün Üretim Merkezi, kuruluşundan bu yana toplam 392 bin 720 sülünü doğaya kazandırarak Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine katkı sağladı. Merkezde yalnızca 2025 yılında 3 bin adet sülün üretilip başta Ordu, Samsun, Karabük, Sinop ve Bartın olmak üzere çeşitli illerde doğal yaşama bırakıldı.

Üretim süreci ve amaç

Doğa Koruma ve Millî Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, merkezin kuruluş amacının Karadeniz kıyı kesimlerinde doğal olarak bulunan Kafkas sülünü popülasyonunun çevresel nedenlerle azalması üzerine türü koruma altına almak olduğunu belirtti. Doğan, üretimin Mart ayında başladığını; yumurtaların kuluçka süreçlerinin ardından civcivlerin büyütme kafesleri ve kapalı kümeslerde bakım gördüğünü, yaklaşık 17–18 haftalık gelişim dönemi sonunda doğaya salındığını aktardı.

Hedef: yıllık 15 bine üretim kapasitesi

Merkezden bugüne kadar yalnızca Samsun'da 67 bin 206 adet sülünün doğaya salındığını hatırlatan Doğan, 2026 sonrası için hedeflerinin yıllık 15 bin adet üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Mevcut alan yetersiz kaldığı için faaliyetlerin bakanlık tarafından Terme'de yapımı tamamlanan yeni sülün üretme merkezine taşınacağını; Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğümüz yatırım ödenekleri ve DOKAP desteğiyle yapılacak tadilatların tamamlanmasının ardından üretim kapasitesinin yıllık 15 bine çıkarılmasının mümkün olacağını belirtti.

Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye katkı

Doğan, yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sülünlerin kahverengi kokarcayla beslendiğinin tespit edildiğini ve bu nedenle sülünlerin tarım alanlarındaki zararlı popülasyonunun baskılanmasına doğal bir destek sunduğunu ifade etti. Konya Selçuk Üniversitesi ile İstanbul Polenezköy Sülün Üretme İstasyonunda yürütülen çalışmaların ardından yapılan denemelerde sülünlerin kahverengi kokarca ile beslendiği tespit edildi. Doğan, sülünlerin böcek, larva, tohum ve çeşitli bitkisel materyallerle beslenerek ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını vurguladı.

Vatandaşlardan beklenti

Doğan, doğaya bırakılan sülünlerin avlanmaması, rahatsız edilmemesi ve özellikle üreme ile adaptasyon dönemlerinde yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, bu hassasiyetin türün doğada kalıcı bir popülasyon oluşturması için büyük önem taşıdığını söyledi.

2025 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRE İLLERİNE DOĞAYA BIRAKILAN 3 BİN SÜLÜN, FINDIK VE TARIM ALANLARINDA...

2025 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRE İLLERİNE DOĞAYA BIRAKILAN 3 BİN SÜLÜN, FINDIK VE TARIM ALANLARINDA CİDDİ ZARARLARA YOL AÇAN KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI EKOSİSTEMİN "DOĞAL SAVAŞÇILARI" OLARAK GÖREV YAPTI.

2025 YILINDA SAMSUN VE ÇEVRE İLLERİNE DOĞAYA BIRAKILAN 3 BİN SÜLÜN, FINDIK VE TARIM ALANLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele
7
Bayburt’ta 'Bayburt Filistin’in Yanında' Hayır Çarşılarında 1 Milyon 88 Bin 296 Lira 45 Kuruş Bağış

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak