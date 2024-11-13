2025 Yılı Bütçesi: Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sorunları Gündemde

Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bütçe sunumunda adaletsizliği giderecek bir adım göremediklerini söyledi. Emeklilerin durumu hakkında, 'Sizin sırtınızda küfe yok ki' ifadesinin vicdan ve ahlakla bağdaşmadığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerine Eleştiriler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların SGK tarafından karşılanmadığını ve hastaların ilaçları almak için dava açmak zorunda kaldığını aktardı.

Saadet Grubu adına konuşan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, emeklilik sistemindeki uygulamaların finansal hileye dönüştüğünü belirterek, her 4 gençten birinin işsiz olduğunu ifade etti. 'Ev genci' olarak tanımlanan 4 ila 6 milyon kişinin bulunduğuna dikkat çekti.

Erken Emeklilik Sorunları

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, SGK'nın büyük bir bütçeye sahip olduğunu söyleyerek, bu harcamalarda sağlanacak tasarrufun sistemin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Kalaycı ayrıca, genç emekliliğin olumsuz etkilerinin sistem üzerinde süregeldiğine değindi.

AK Parti'li Kurt, Türkiye’nin yaşlanan nüfusunun sosyal güvenlik sistemine yük bindirdiğini ve iş gücü piyasasında genç nüfusun azalmasının mali sürdürülebilirliği zorlaştırdığını belirtti. Kayıt dışı istihdamla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Protestolar ve Talepler

AK Parti’li Kurt'un konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri, 'Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında yokuz. 2025 yılının ilk yarısında asgari ücret talebimiz 30 bin Türk lirası' yazılı dövizler açtı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 'yenidoğan çetesi' konusunda SGK'nın denetim yapmadığını; 16,5 milyon emeklinin açlık sınırında olduğuna dikkat çekti. Türkoğlu, emeklilik sisteminin eşitsizliklerle dolu olduğunu vurguladı. EYT düzenlemesine de değinerek, birçok vatandaş için büyük bir hak gaspına imza atıldığını ifade etti.

CHP'li milletvekilleri, Türkoğlu'nun konuşmasının ardından 'Esnafa 7200 gün' yazılı dövizler açarak taleplerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.