2025 YKS Spor Bilimleri ÖZYES Sonuçları Açıklandı

ÖSYM değerlendirmeyi tamamladı; yerleştirme süreci için tercihler bekleniyor

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınav, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak adayların seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

Detaylı bilgilendirme ve yerleştirme takvimiyle ilgili açıklamalar için ÖSYM duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.