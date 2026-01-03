2026'da Sağlıklı Beslenme: Diyetisyen Tuba Yıldırım'dan Pratik Öneriler

Diyetisyenden öneriler: 2026’da sağlıklı beslenmeyi yaşam stili haline getirin

Liv Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’nden Diyetisyen Tuba Yıldırım, yeni yılda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenler için pratik ve sürdürülebilir tavsiyelerini paylaştı.

Sağlıklı yaşamın kapsamı

Yıldırım, sağlıklı yaşamın yalnızca beslenme olmadığını, bedensel ve ruhsal iyilik halini kapsayan geniş bir yaklaşım olduğunu vurguladı: "Hepimiz yeni bir yılın başlamasıyla hayatımızda bazı yeni kararlar alırız. Hayata bakış açımızı değiştirmek, duygularımızın kontrolünü sağlamak, çok gezmek, çok eğlenmek, hobilerimizi artırmak onlara hayatımıza daha çok alan açmak, fiziksel veya ruhsal olarak değişime girmek vs. gibi."

Pişirme yöntemlerinize dikkat edin

Yeni yılda kalıcı davranış değişikliği hedefleyen Yıldırım, mevcut durumun ölçülmesi ve küçük, yavaş adımlarla ilerlemenin önemine dikkat çekti. Araştırmaların, tükettikleri besinleri kaydedenlerin daha dikkatli beslendiğini gösterdiğini belirtti.

Yıldırım’ın pişirme önerileri:

• Sebze yemeği hazırlarken 1 kg sebzeye 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanın. Etli sebze yemeklerinde dışarıdan yağ ilavesine gerek yoktur.

• Pişirirken yağda kızartma-kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu pişirme yöntemlerini tercih edin.

• Kurabiye ve keklerde şeker yerine kuru meyve veya pekmez deneyin. Yemek pişirmeye zamanınız yoksa, sebzeyi haşlayıp salataya karıştırın veya yoğurt ile tüketin.

• Izgaranızı sadece et ve balık için değil, sebzeler için de kullanın (domates, biber, kabak, mantar, soğan vb.).

• Katı meyve veya sebze sıkacağından çıkan posayı keklerin içine koyarak posa tüketiminizi artırabilirsiniz.

Malzeme tercihleri ve pratik değişiklikler

Yıldırım, bazı basit değişikliklerin beslenme kalitesini artıracağını söyledi: "Pirinç yerine bulgur, beyaz un yerine esmer un tercih edebilirsiniz. Domates ve soğanı yemeklerde bol kullanın; su oranı yüksek, kalori değeri düşük olduğundan doyurucudur ve antioksidan kapasitesi yüksektir."

Önerileri arasında ayrıca şunlar var:

• Yulaf, kepek unu, kuru meyveler ve fındık, badem, ceviz ile kendi müslinizi hazırlayın.

• Tarçın, şeker ihtiyacını azaltır; meyve salatası, bitki çayları ve süt içine eklemeyi deneyin.

Hareket ve sürdürülebilir alışkanlıklar

Yıldırım, beslenme değişikliklerinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek sporu hayatın içine katmanın önemini vurguladı: "Yürüyün, koşun, pilates yapın, yüzün, dans edin ama mutlaka hareket edin. Bu alışkanlıkları başlayıp bırakmaya yönelik değil, sürdürülebilir olarak kazanın. Sabredin ve vazgeçmeyin."

Yeni yılda sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzına dönüştürmek için küçük, uygulanabilir adımlar ve uzun vadeli kararlılık öneren Yıldırım, bu yaklaşımın kalıcı davranış değişikliği sağlamada etkili olduğunu söyledi.

