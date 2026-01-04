DOLAR
Kışta Bağışıklığı Güçlendiren Beslenme Reçetesi — Uzm. Dyt. Ecem Fidan

Uzm. Dyt. Ecem Fidan, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için vitamin, mineral, doğal antibiyotik önerileri ve iki sağlıklı tarif paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:18
Kışta Bağışıklığı Güçlendiren Beslenme Reçetesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Uzm. Dyt. Ecem Fidan, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolunun doğru beslenmeden geçtiğini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Dyt. Ecem Fidan, mevsimsel hastalıklara karşı korunmak için beslenme önerileri ve iki sağlıklı tarif paylaştı.

Vitamin ve minerallerin önemi

C vitamini, D vitamini, çinko ve selenyum gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra antioksidan açısından zengin meyve ve sebzelerin vücudu hastalıklara karşı koruduğunu belirten Uzm. Dyt. Fidan, bu besinleri içeren düzenli bir beslenmenin özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu olduğunu vurguladı.

Uzm. Dyt. Fidan, C vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücre yenilenmesine ve cilt sağlığına katkıda bulunduğunu belirterek, portakal, mandalina, limon, kivi, kuşburnu ve kırmızı biber tüketiminin önemine dikkat çekti. D vitamini eksikliğinin özellikle güneş ışığının azalmasıyla hissedildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Fidan, bu nedenle yemek listelerinde balık bulundurmanın son derece önemli olduğunu ifade etti.

D vitamini açısından zengin balık türleri olarak somon, uskumru, sardalya örneklerini veren Uzm. Dyt. Fidan, yumurta sarısının da faydalı olacağını ekledi. Çinko ve selenyumun bağışıklık üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, özellikle çinkonun bağışıklık hücrelerinin gelişimi ve fonksiyonu için kritik bir rol oynadığını belirtti. Çinko ve selenyum açısından kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllar ve kurubaklagiller önerildi.

Uzm. Dyt. Fidan ayrıca kırmızı meyveler, nar, ıspanak ve brokoli gibi antioksidan içeriği yüksek gıdaların düzenli tüketiminin kış aylarında direnç sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi.

Doğal antibiyotikler ve koruyucular

Zencefil, zerdeçal ve sarımsak gibi doğal antibiyotik özellikli gıdaların bağışıklığı desteklediğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirten Uzm. Dyt. Fidan, bu besinlerin çay, çorba ve yemeklerde mümkün olduğunca kullanılmasını önerdi. Propolis ve bal gibi doğal ürünlerin boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekti ve özellikle kış aylarında her sabah bir kaşık bal tüketmenin soğuk algınlığına karşı koruma sağlayabileceğini belirtti.

Mevsiminde tüketilmesi gereken sebze ve meyveler

Uzm. Dyt. Fidan, kış sebzelerinin vitamin ve mineral açısından zengin ve düşük kalorili olduklarını belirterek dengeli beslenmeye katkı sağladıklarını söyledi. Günlük öğünlerde kabak, pırasa, havuç, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzelerin bulundurulması önerildi. Meyveler arasında ise elma, armut, ayva, nar ve kivinin tatlı ihtiyacını sağlıklı biçimde karşılayıp antioksidan desteği sunduğu vurgulandı.

Sağlıklı Tarifler

Zencefilli Balkabağı Çorbası

Malzemeler:

500 g balkabağı, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 4 su bardağı su, tuz ve karabiber.

Hazırlanışı:

Balkabağı, havuç ve patatesi soyup doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede ısıtıp doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyerek kavurun. Ardından doğranmış sebzeleri, rendelenmiş zencefili ve zerdeçalı ekleyip birkaç dakika kavurun. Suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp sıcak servis yapın.

Nar ve Cevizli Kış Salatası

Malzemeler:

1 adet nar, 100 g ceviz içi, 1 adet roka demeti, 1 adet kırmızı soğan, 100 g beyaz peynir, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber.

Hazırlanışı:

Roka yapraklarını yıkayıp kurulayın ve servis tabağına yerleştirin. Narı ayıklayıp tanelerini rokaların üzerine serpin. Ceviz içini iri parçalara ayırarak ekleyin. Kırmızı soğanı ince halkalar halinde doğrayıp salataya ilave edin. Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayıp salatanın üzerine serpiştirin. Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın ve salatanın üzerine gezdirin. Servis yapmadan önce iyice karıştırın.

Uzm. Dyt. Ecem Fidanın önerileri, kış aylarında bağışıklığı desteklemek için besin çeşitliliği ve mevsime uygun seçimlerin önemini vurguluyor. Doğru beslenme ile hastalıklara karşı direnç artırılabilir.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UZMANI UZM. DYT. ECEM FİDAN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

