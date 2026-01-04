DOLAR
Diyarbakır'da Misafir Anne Projesi: Kışta anne ve bebek güvenliği

Misafir Anne Projesi, Diyarbakır'da kış aylarında ulaşımı zor bölgelerde doğum yaklaşan gebeleri hastanelere güvenle taşıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:23
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Misafir Anne Projesi, Diyarbakır'da özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği kırsal bölgelerde önemli bir güvence oluşturuyor.

Somut müdahaleler

2 Ocak tarihinde Çınar ilçesi Görece Mahallesi'nde ikamet eden ve gebeliğinin son haftalarında bulunan S.Ö., proje kapsamında evinden alınarak Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan değerlendirme sonrası ileri merkezde takibinin uygun görülmesi üzerine gebe hasta, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası'na güvenle ulaştırıldı.

Aynı gün, Çınar ilçesi Çatmadal Mahallesi'nde yaşayan ve doğumu yaklaşan G.A. isimli gebe de proje kapsamında sağlık ekiplerince evinden alındı. Yoğun kar yağışı, kapalı yollar ve buzlanma nedeniyle ambulansın ilerleyemediği bölgede UMKE ekipleri saha ve zincir desteği sağladı. UMKE ve 112 Acil ekiplerinin koordinasyonuyla gebe sağlık tesisine güvenle ulaştırıldı.

Projenin amacı

Misafir Anne Projesi; Türkiye genelinde, ulaşımın zor olduğu bölgelerde doğumu yaklaşan gebelerin doğum öncesinde evlerinden alınarak hastanelere veya sağlık tesislerine yakın konaklama alanlarına yerleştirilmesini kapsayan önleyici bir sağlık hizmetidir. Amaç, ani doğumların ev ortamında değil, hastane şartlarında gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yetkiliden açıklama

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, uygulamanın ulusal ölçekte önem taşıdığını belirterek, "Misafir Anne Projesi, ülke genelinde anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik önemli bir uygulamadır. Diyarbakır’da da özellikle kış şartlarının ağırlaştığı bölgelerde bu projeyi etkin şekilde uyguluyoruz. Doğumu yaklaşan gebelerimizi önceden sağlık tesislerine alarak riskleri en aza indiriyoruz. Süreçte görev alan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

