Devrek Madencileri Kongresi: Abdullah Saraçoğlu güven tazeledi

Kongre ve gündem

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Madencileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 5. Olağan Genel Kongre Devrek Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklamanın ardından divan heyetinin seçilmesiyle devam eden kongrede ilk sırada saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer aldı. Daha sonra divan başkanı tarafından yönetim kurulu faaliyet raporu, işletme hesap özetleri ve denetim kurulu faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.

Gündem maddeleri arasında dernek tüzüğü 12. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesi, seçim usulünün belirlenmesi ve yönetim ile denetim kurulu seçimleri de yer aldı. Seçime geçilmeden önce oylama yöntemi olarak kapalı zarf usulü belirlendi.

Seçim sonuçları

Kongreye başkan adayları olarak Soner Susam ve Abdullah Saraçoğlu katıldı. Yapılan oylamada mevcut başkan Abdullah Saraçoğlu, 382 oyun 201’ini alarak yeniden dernek başkanı seçildi.

Başkanın açıklaması

Seçimin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Abdullah Saraçoğlu, şunları söyledi: "Bizlere yeniden bu görevi layık gören tüm madenci kardeşlerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Tekrardan bizleri bu göreve getiren siz kıymetli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim."

