Melikgazi'nin 'Sevimli Dost Ambulansı' 2025'te 4.300 Sokak Hayvanına Ulaştı

Melikgazi Belediyesi'nin Sevimli Dost Ambulansı 2025'te 4.300 yaralı ve hasta sokak hayvanına müdahale etti; tam donanımlı ekipler 7/24 ihbarlara cevap veriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:16
Melikgazi Belediyesi’nin yardıma muhtaç sokak hayvanlarına özel hizmeti Sevimli Dost Ambulansı, 2025 yılında 4 bin 300 sokak hayvanına yardım ve sağlık hizmeti verdi.

Nasıl çalışıyor?

Tam teçhizatlı ambulans ile yaralı ya da hasta olan sokak hayvanları hızlı bir şekilde kliniğe sevk edilerek gerekli tedavi yöntemleri uygulanıyor. 0530 253 91 91 ve 252 13 33 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarına gelen ihbarlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne iletiliyor ve Sevimli Dost Ambulansı devreye giriyor.

Binlerce sokak hayvanının yardımına koşan hizmet ise vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Melikgazi sınırları içerisinde, gelen ihbarlar doğrultusunda 2025 yılında 4.300 yaralı ve hasta sokak hayvanına anında müdahale edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; " Hayatı bizlerle paylaşan sokak hayvanlarının acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde tedaviye ulaştırılmasını sağlayan tam donanımlı Sevimli Dost Ambulansımız, minik dostlarımızın hizmetinde. Muhtemel trafik kazaları, yaralanmalar veya hastalık durumlarında sokak hayvanlarının imdadına yetişen ambulansımız aktif olarak 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımız tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kısa sürede müdahale ederek sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Vatandaşlarımız yaralı veya hasta sokak hayvanlarına yardım etmek için 252 13 33 ve 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarımıza ulaşabilirler" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları