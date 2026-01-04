DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor

Kocaeli'de eski İnterteks Fuar Alanı'nda inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi hızla ilerliyor; 17 bin 390 m2, 1981 kazıktan 1587'si çakıldı, tel çit montajı %75 tamam.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:43
Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor

Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İnterteks Fuar Alanı’nda yapımına başlanan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunması hedeflenen merkezde, konservatuvar binasının temel hafriyatı ile gastronomi binasının temel yalıtımı tamamlandı. Zemin iyileştirme kapsamında projede öngörülen 1981 kazıktan 1587’sinin çakma işlemi gerçekleştirildi.

Dil Akademisi binasının temel kazısına başlanan projede çelik imalatları atölye ortamında devam ediyor. İnşaat sahasının çevre güvenliğini sağlayan tel çit montajının %75’i tamamlandı.

Kompleksin içeriği ve kapalı alan büyüklüğü

Sosyal Yaşam Merkezi yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak. Kompleks; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ve sivil toplum merkezlerini barındıracak.

Ayrıca komplekste 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema salonu ve tanıtım merkezi de yer alacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ESKİ İNTERTEKS FUAR ALANI'NDA YAPIMINA BAŞLANAN SOSYAL...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ESKİ İNTERTEKS FUAR ALANI'NDA YAPIMINA BAŞLANAN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ESKİ İNTERTEKS FUAR ALANI'NDA YAPIMINA BAŞLANAN SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor
2
Milli Elektrikli Hızlı Tren 2026'da Raylara İniyor — 15 Set ve 577 Yolcu
3
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025’te 603 bin 23 ziyaretçiyle 4 milyon 136 bin 888’e ulaştı
4
Germencik’te Belediyenin WhatsApp İhbar Hattı Yaralı Şahine Umut Oldu
5
Şap Hastalığında Aşılama Hayati Öneme Sahip
6
Kocasinan'dan Glütensiz Destek: 2017'den Bu Yana 8.305 Çölyak Paketi
7
Kaymakam Sultan Doğru Germencik Devlet Hastanesi'nde İnceleme

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları