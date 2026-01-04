Eski İnterteks Fuar Alanı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İnterteks Fuar Alanı’nda yapımına başlanan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunması hedeflenen merkezde, konservatuvar binasının temel hafriyatı ile gastronomi binasının temel yalıtımı tamamlandı. Zemin iyileştirme kapsamında projede öngörülen 1981 kazıktan 1587’sinin çakma işlemi gerçekleştirildi.

Dil Akademisi binasının temel kazısına başlanan projede çelik imalatları atölye ortamında devam ediyor. İnşaat sahasının çevre güvenliğini sağlayan tel çit montajının %75’i tamamlandı.

Kompleksin içeriği ve kapalı alan büyüklüğü

Sosyal Yaşam Merkezi yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak. Kompleks; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ve sivil toplum merkezlerini barındıracak.

Ayrıca komplekste 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema salonu ve tanıtım merkezi de yer alacak.

