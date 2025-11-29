2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

16 yaş ve üstü araç sahiplerine yönelik hurda teşviki: 2026'da ÖTV indirimi, sıfır faizli kredi ve 3 çocuklu ailelere özel destek kapıda.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:27
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meclis kulislerinde konuşulan yeni düzenlemeye göre, 16 yaş ve üzeri araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik bir hurda teşvik paketi hazırlanıyor. Paket kapsamında sıfır faizli kredi ve uzun vadeli ödeme kolaylıkları gündemde.

Programa Genel Bakış

Dar gelirli vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmak ve yerli otomobil üretimini desteklemek amacıyla hazırlanan paket, "Eskiyi getir, yeniyi götür" mantığıyla işleyecek. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı adıyla anılan çalışma, özellikle ailelere finansman desteği sunmayı hedefliyor. Mevcut iddialara göre programda 3 çocuklu ailelere özel sıfır faizli kredi gibi öncelikli destekler yer alıyor.

İlgili Kurumlar ve Çalışmanın İçeriği

Çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor. Düzenlemenin detayları TBMM gündemine geldiğinde, başvuru koşulları ve uygulama usulleri resmi açıklamalarla netleşecek.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşvik Yasası Geçmişi

Beklentilerin temelinde geçmiş yıllarda uygulanan teşvik modelleri bulunuyor. En son 2018 yılında yürürlüğe giren ve 2019 sonuna kadar devam eden Hurda Teşvik Kanunu, 16 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen ÖTV indirimleri sağlamıştı. Sektör, benzer bir rahatlamayı tekrar bekliyor.

Takvim: 2025 Son Çeyrek ve 2026 Başvuruları

Vatandaşların merak ettiği "Hurda yasası ne zaman çıkacak" sorusuna dair iddialar, düzenlemenin 2025 yılının son çeyreğinde Meclis'e gelmesi ve 2026 yılının ilk aylarında başvuruların başlaması yönünde. Kesin takvim TBMM sürecine ve ilgili bakanlıkların resmi açıklamalarına bağlı olacak.

Hedefler ve Beklentiler

Düzenlemenin amaçları arasında araç parkının yenilenmesi, eski araçların neden olduğu yüksek emisyon oranlarının düşürülmesi ve yerli sanayinin iç pazarda güçlenmesi bulunuyor. Gözler şimdi TBMM kararı ve ilgili bakanlıkların yapacağı resmi açıklamalarda.

Not: Konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklarca yapılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?