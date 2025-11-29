2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meclis kulislerinde konuşulan yeni düzenlemeye göre, 16 yaş ve üzeri araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik bir hurda teşvik paketi hazırlanıyor. Paket kapsamında sıfır faizli kredi ve uzun vadeli ödeme kolaylıkları gündemde.

Programa Genel Bakış

Dar gelirli vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmak ve yerli otomobil üretimini desteklemek amacıyla hazırlanan paket, "Eskiyi getir, yeniyi götür" mantığıyla işleyecek. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı adıyla anılan çalışma, özellikle ailelere finansman desteği sunmayı hedefliyor. Mevcut iddialara göre programda 3 çocuklu ailelere özel sıfır faizli kredi gibi öncelikli destekler yer alıyor.

İlgili Kurumlar ve Çalışmanın İçeriği

Çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor. Düzenlemenin detayları TBMM gündemine geldiğinde, başvuru koşulları ve uygulama usulleri resmi açıklamalarla netleşecek.

Hurda Teşvik Yasası Geçmişi

Beklentilerin temelinde geçmiş yıllarda uygulanan teşvik modelleri bulunuyor. En son 2018 yılında yürürlüğe giren ve 2019 sonuna kadar devam eden Hurda Teşvik Kanunu, 16 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen ÖTV indirimleri sağlamıştı. Sektör, benzer bir rahatlamayı tekrar bekliyor.

Takvim: 2025 Son Çeyrek ve 2026 Başvuruları

Vatandaşların merak ettiği "Hurda yasası ne zaman çıkacak" sorusuna dair iddialar, düzenlemenin 2025 yılının son çeyreğinde Meclis'e gelmesi ve 2026 yılının ilk aylarında başvuruların başlaması yönünde. Kesin takvim TBMM sürecine ve ilgili bakanlıkların resmi açıklamalarına bağlı olacak.

Hedefler ve Beklentiler

Düzenlemenin amaçları arasında araç parkının yenilenmesi, eski araçların neden olduğu yüksek emisyon oranlarının düşürülmesi ve yerli sanayinin iç pazarda güçlenmesi bulunuyor. Gözler şimdi TBMM kararı ve ilgili bakanlıkların yapacağı resmi açıklamalarda.

Not: Konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklarca yapılması bekleniyor.