2028 Seçimlerinde Walz ve Vance: Anket Sonuçları

Walz ve Vance Hakkında Olumlu Görüşler

ABD'de gerçekleştirilen bir anket, seçmenlerin Cumhuriyetçi ve Demokrat başkan yardımcısı adaylarına dair algılarını değerlendirdi. Minnesota Valisi ve Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz, katılımcıların %42'sinin olumlu görüş bildirdiği bir profil çizerken, Cumhuriyetçilerin adayı ve Ohio Senatörü James David Vance hakkında ise bu oran %27 seviyesinde kaldı.

Anketin Detayları

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile birlikte yürüttüğü bu ankette, 12-16 Eylül tarihleri arasında 2028 kişi görüşlerini ifade etti. Sonuçlara göre, Vance hakkında olumlu düşünenlerin oranı %27 iken, Walz için bu oran %42 olarak kaydedildi.

Olumsuz Görüşler

Katılımcıların yarısından fazlası Vance hakkında olumsuz düşünürken, Walz hakkında ise %30'dan fazla katılımcı olumsuz bir görüş bildirdi. Bu da, Walz hakkında olumlu düşünenlerin, Vance'a benzer şekilde olumsuz düşünenlerden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Önemli Tarihler

2024 ABD başkan seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Adaylar Walz ve Vance, 1 Ekim'de düzenlenecek canlı yayında karşı karşıya gelecekler, bu da seçmenlerin tercihlerini etkileyebilir.