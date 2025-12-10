Mersin'de 'Ayçiçeği Yağı' Sahtekarlığı: 3 bin 650 adet 20 litrelik Bidon Ele Geçirildi

Mersin'de 'Ayçiçeği Yağı' Maskesiyle Binlerce Bidon Ele Geçirildi

Akdeniz ilçesindeki depoda yurt dışına gönderilmek üzere sahte ürün hazırlığı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurt dışına 'ayçiçeği yağı' olarak satılmak üzere ambalajlanmış ancak içi su-yağ karışımıyla doldurulmuş 3 bin 650 adet 20 litrelik bidon ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine, Adana-Mersin yolu Huzurkent mevkiinde bulunan depoya yapılan baskında, ambalaj üzerinde ayçiçeği yağı etiketi bulunan ürünlerin içeriğinin şüpheli olduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri incelemede, şüpheli bidonlardan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Laboratuvar analizlerinde ürünlerin tamamının yağ yerine su-yağ karışımı olduğu tespit edildi.

İncelemede, ürünlerin yurt dışındaki firmalara gerçekte ayçiçeği yağı gibi pazarlanmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu konuya ilişkin, "Depoda yaptığımız incelemelerde bidonlara ayçiçeği yağı yerine su konduğunu gördük. Ambalaj üzerindeki bilgilerde firmanın sahte olduğunu tespit ettik. Ürünlerin tamamına el koyarak geri dönüşüm tesisine göndereceğiz. Sahte firmayı maliyeye bildireceğiz ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, halk sağlığı ve tüketici güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlere karşı denetimlerin ve soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

