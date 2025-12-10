Elazığ'da Ehliyetsiz Sürücü ve Araç Sahibine Toplam 63 Bin 382 Lira Ceza

Sanayi Mahallesi'nde 'dur' ihtarını ihmal eden sürücü kovalamacayla yakalandı

Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.S. idaresindeki 23 EZ 131 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye; ehliyetsiz araç kullanma, yakını gösteren ışıkları yakmama, ters yönde araç sürme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, kırmızı ışıkta geçme ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymama suçlarından toplam 44 bin 705 lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç sahibine de 18 bin 677 lira para cezası uygulandı. Böylece ceza miktarı toplam 63 bin 382 lira olarak kayda geçti.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 44 BİN 705 LİRA ARAÇ SAHİBİNE İSE 18 BİN 677 LİRA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 63 BİN 382 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ