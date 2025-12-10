DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Elazığ'da Ehliyetsiz Sürücü ve Araç Sahibine Toplam 63 Bin 382 Lira Ceza

Elazığ'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı; sürücüye 44 bin 705, araç sahibine 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 63 bin 382 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:13
Elazığ'da Ehliyetsiz Sürücü ve Araç Sahibine Toplam 63 Bin 382 Lira Ceza

Elazığ'da Ehliyetsiz Sürücü ve Araç Sahibine Toplam 63 Bin 382 Lira Ceza

Sanayi Mahallesi'nde 'dur' ihtarını ihmal eden sürücü kovalamacayla yakalandı

Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.S. idaresindeki 23 EZ 131 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye; ehliyetsiz araç kullanma, yakını gösteren ışıkları yakmama, ters yönde araç sürme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, kırmızı ışıkta geçme ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymama suçlarından toplam 44 bin 705 lira para cezası kesildi.

Ayrıca araç sahibine de 18 bin 677 lira para cezası uygulandı. Böylece ceza miktarı toplam 63 bin 382 lira olarak kayda geçti.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 44 BİN 705 LİRA ARAÇ SAHİBİNE İSE 18 BİN...

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 44 BİN 705 LİRA ARAÇ SAHİBİNE İSE 18 BİN 677 LİRA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 63 BİN 382 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik