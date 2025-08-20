DOLAR
40,91 -0,03%
EURO
47,59 0,22%
ALTIN
4.373,74 -0,03%
BITCOIN
4.648.952,7 -0,14%

21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 8 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 08:11
21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında 8 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, jandarma ekiplerince, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas'ta "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu 21 ildeki operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığını veren Yerlikaya, 29'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Yerlikaya, zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petro'dan Trump'a Uyarı: ABD Venezuela'yı İşgal Etmesin
2
Gündem 20 Ağustos 2025: Kurtulmuş liderliğinde Milli Dayanışma toplantısı ve yoğun siyaset-spor programı
3
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
4
Eymir Gölü'nde Yangın: Havai Fişek Şüphesi, 2 Şüpheli Yakalandı
5
Kırklareli Vize'de 20 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı
6
Witkoff: Putin, Alaska Görüşmesinde Kısa Sürede Taviz Verdi
7
Trump yönetimi göçmenlik başvurularında 'Amerika karşıtı' görüşleri inceleyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı