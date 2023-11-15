24 Kasım ikramiyesi ve 2023-2024 öğretmen atamalarına son noktayı Bakan Tekin koydu!

Ak Parti Grup Toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğretmen atamaları ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. Bakan Tekin 2024 yılı içerisinde bütçenin genel kuruldan geçmesi sonrasında mutlaka öğretmen atamalarının yapılacağını belirtti. Kamuya alınacak olan personel sayısı ile alakalı bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen kontenjan sayısı ile alakalı açıklamalarda bulundu. Ak Parti Grup Toplantısı öncesinde öğretmen atamaları ile alakalı açıklamalarını yineleyen bakan öte yandan 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilmesi konusunda açıklama yaptı.

24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde gündeme çıkan ve tasarı olarak sunulan 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi ile alakalı da açıklama yapan Tekin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını ve öğretmenlerin ekonomik problemlerini çözme konusunda çaba sarf ettiklerini belirtti. 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye konusunda Cumhurbaşkanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını bildirildi.





Özel okul teşvikleri konusunda da bazı çalışmaların süre geldiğini açıklayan bakan, boş kalan özel okul kontenjanları konusunda altyapı hazırlıkları yaptıklarını da sözlerine ekledi. Sözleşmeli öğretmen alımının ise farklı bir kategoride yer almayacağını belirten Tekin sözleşmeli öğretmenlerin sadece bir süre boyunca sözleşmeli olduğu ve bu süre sonunda da kadroya geçtiklerini açıkladı.

EK DERSLERE YÜZDE 25 ZAM

Geçtiğimiz günlerde ek ders ücretleri ile alakalı çalışmaların bitmesi sonrasında yüzde 25 zam yapıldığını belirten Bakan Tekin, öğretmen atamaları ile alakalı bütçenin yasadan geçmesi sonrasında yeni atama planlarını yapacaklarını bildirdi

45 BİN ÖĞRETMEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sene farklı branşlarda görev almak üzere toplamda 45.000 öğretmen ataması yapılmıştı. Bu sene boş kadroların değerlendirilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yüz binlerce öğretmen adayının mülakat konusunda açıklama beklentileri de süre geliyor. Milli Eğitim Teşkilat Kanununda yer alan kanun hükmünde kararnameye göre öğretmen alımlarında 2016 yılında sözlü mülakat uygulaması getirilmişti. KPSS'de belli bir barajı geçen adaylar sözlü sınava çağrılıyor. Yani şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın yapılması zorunludur. Şu anda mülakat olması gerekliliği mevcudiyetinin ortadan kaldırılması ile alakalı bir kanunun yer almadığı bakan Tekin tarafından açıklanırken 2016 yılında onaylanan sistemin aynı devam ettiği mülakat sisteminin kaldırılmadığı da belirtildi