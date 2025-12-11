DOLAR
Bilecik’te kaybolan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu jandarma tarafından bulundu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu, jandarma ekipleri tarafından köye 4 km uzaklıkta bulundu; hafif yaralı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:30
Gölpazarı ilçesi Bolatlı Köyü'nde dün gece kaybolan 67 yaşındaki Emine Abdioğlu, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Olayın Detayları

Dün saat 14:00'te evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Emine Abdioğlu için köy muhtarı saat 21:30'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları sonucunda şahıs, saat 01:00'de köye 4 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Emine Abdioğlu Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şahsın ormanlık alanda yürümeye bağlı ellerinde ve ayaklarında düşmeye bağlı hafif yaralanmalar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

