Kuşadası'nda Yaya Geçidi Denetimi: 81 Sürücüye 203 bin 497 TL Ceza

Kuşadası'nda yaya geçidi denetiminde 81 sürücüye ceza

Denetimin amacı ve uygulama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde yaya geçidi uygulamaları gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, yaya geçidine ilişkin çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücülere işlem yapıldı. Denetimde tespit edilen ihlaller arasında yaya geçidinde motosiklet kullanmak, kask takmamak, cep telefonu ile konuşmak, muayenesiz araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak yer aldı.

Uygulanan cezalar

Denetimler sonucu kurallara uymayan 81 sürücüye toplam 203 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, sürücülerin özellikle yaya geçitlerinde daha duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de yayaların can güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Kontrollerin sık sık yapılacağı ifade edildi.

