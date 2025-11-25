25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli

Saliha Demirer, 25 Kasım'da kadın güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede temel olduğunu vurguladı; 2026-2030 5. Ulusal Eylem Planı ile veriye dayalı politikalar ve uluslararası çağrı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:02
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli

25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede en önemli unsur olduğunu vurguladı. Açıklamada, koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda görünürlük sağlayacak politikaların eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Veriye dayalı politika ve 5. Ulusal Eylem Planı

Demirer, kadına yönelik şiddetle mücadelede veriye dayalı politika üretimi için yeni bir döneme girildiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planıın dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklandığını belirtti. Planın kurumsal kapasiteyi derinleştireceğini ve toplumsal katılımı güçlendireceğini ifade etti.

İstihdam, göstergeler ve uluslararası çağrı

AK Parti olarak kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek ve eğitim ile mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeler uygulandığını söyleyen Demirer, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede temel olduğunu yineledi. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6 seviyesine ulaştığını, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranın ise yüzde 20’yi aştığını; parlamentoda kadın milletvekili oranının yüzde 20’lere ve kadın girişimci oranının yüzde 18’lere ulaştığını aktardı.

Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kadınların siyaset ve kamusal hayatta asli özne olduğu vizyonunun bu sonuçlarda etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze, Doğu Türkistan, Sudan ve Ukraynadaki çatışmalarda şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

K PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI SALİHA DEMİRER, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI...

K PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI SALİHA DEMİRER, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KADINLARIN HER ALANDA GÜÇLENDİRİLMESİ, ŞİDDETLE MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİDİR. BU NEDENLE BİR YANDAN KORUMA MEKANİZMALARINI GÜÇLENDİRİRKEN BİR YANDAN DA KADINLARIN EKONOMİK, SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYATTA DAHA GÖRÜNÜR VE GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAYACAK POLİTİKALAR ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ. GAZZE, DOĞU TÜRKİSTAN, SUDAN VE UKRAYNA'DA YAŞANAN ÇATIŞMA VE SAVAŞ ORTAMI SEBEBİYLE HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ ADINA ULUSLARARASI TOPLUMU ACİLEN HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Romanya, Ukrayna Sınırına Eurofighter ve F-16 Gönderdi
7
Kaymakam Güldoğan’dan Salihli’de Öğretmenlere Vefa Ziyareti

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat