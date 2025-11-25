25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede en önemli unsur olduğunu vurguladı. Açıklamada, koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ekonomik, sosyal ve toplumsal alanda görünürlük sağlayacak politikaların eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Veriye dayalı politika ve 5. Ulusal Eylem Planı

Demirer, kadına yönelik şiddetle mücadelede veriye dayalı politika üretimi için yeni bir döneme girildiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planıın dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklandığını belirtti. Planın kurumsal kapasiteyi derinleştireceğini ve toplumsal katılımı güçlendireceğini ifade etti.

İstihdam, göstergeler ve uluslararası çağrı

AK Parti olarak kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek ve eğitim ile mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeler uygulandığını söyleyen Demirer, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede temel olduğunu yineledi. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6 seviyesine ulaştığını, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranın ise yüzde 20’yi aştığını; parlamentoda kadın milletvekili oranının yüzde 20’lere ve kadın girişimci oranının yüzde 18’lere ulaştığını aktardı.

Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kadınların siyaset ve kamusal hayatta asli özne olduğu vizyonunun bu sonuçlarda etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze, Doğu Türkistan, Sudan ve Ukraynadaki çatışmalarda şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

