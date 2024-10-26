26 Ekim 2024: Önemli Güncel Olaylar ve Etkinlikler

GÜNDEM / 26 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı | Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'ında 130.000’inci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katılacak. (Hatay/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de bir dizi etkinliğe katılacak:

Doğalgaz Meşale Yakma Töreni (Karlıova/10.45)

Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışı (Bingöl/12.15)

Geliştirme Vakfı Binası Temel Atma Töreni (Bingöl/13.15)

Toplu Açılış Programı (Bingöl/14.45)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hakkari'de AK Parti Yüksekova İlçe Kongresi’ne katılacak. (Hakkari/13.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yer alacak. (Ankara/14.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.15)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek:

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı Kongresi (Ağrı/10.30)

Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti (Ağrı/10.30-15.30)

Diyadin Organize Tarım Bölgesi ziyareti ve sektör temsilcileriyle toplantı

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

1- Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor; İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (Mersin/13.30)

Kasımpaşa - Samsunspor (İstanbul/16.00)

Göztepe - Trabzonspor (İzmir/19.00)

Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (İstanbul/13.30)

Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum/16.00)

Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Şanlıurfa/19.00)

MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Ankara/19.00)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig

Nesine 2. Lig'in 9. haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç yapılacak, Kırmızı Grup maçları tamamlanacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları gerçekleştirilecek.

Basketbol Müsabakaları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ (Yalova/13.00)

Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes (İzmir/15.30)

Beşiktaş Fibabanka - Karşıyaka (İstanbul/18.00)

Bahçeşehir Koleji - Onvo Büyükçekmece Basketbol (20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Opet - OGM Ormanspor (İstanbul/15.00)

Nesibe Aydın - Danilos Pizza (Ankara/16.00)

ÇBK Mersin - BOTAŞ (Mersin/17.00)

Voleybol ve Hentbol Müsabakaları

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları; Beşiktaş, Galatasaray, VakıfBank, Eczacıbaşı ve diğer takımlar sahaya çıkacak.

Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Romanya'nın CS Minaur takımıyla oynayacak, Beşiktaş ise Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımıyla karşılaşacak.

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