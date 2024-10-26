26 Ekim 2024: Önemli Güncel Olaylar ve Etkinlikler

GÜNDEM / 26 Ekim 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı | Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'ında 130.000’inci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katılacak. (Hatay/14.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de bir dizi etkinliğe katılacak:
- Doğalgaz Meşale Yakma Töreni (Karlıova/10.45)
- Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışı (Bingöl/12.15)
- Geliştirme Vakfı Binası Temel Atma Töreni (Bingöl/13.15)
- Toplu Açılış Programı (Bingöl/14.45)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hakkari'de AK Parti Yüksekova İlçe Kongresi’ne katılacak. (Hakkari/13.30)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yer alacak. (Ankara/14.00)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.15)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek:
- AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı Kongresi (Ağrı/10.30)
- Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti (Ağrı/10.30-15.30)
- Diyadin Organize Tarım Bölgesi ziyareti ve sektör temsilcileriyle toplantı
Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri
1- Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor; İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Müsabakaları
Trendyol Süper Lig
- Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (Mersin/13.30)
- Kasımpaşa - Samsunspor (İstanbul/16.00)
- Göztepe - Trabzonspor (İzmir/19.00)
Trendyol 1. Lig
- Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (İstanbul/13.30)
- Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum/16.00)
- Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Şanlıurfa/19.00)
- MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Ankara/19.00)
Nesine 2. Lig ve 3. Lig
Nesine 2. Lig'in 9. haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç yapılacak, Kırmızı Grup maçları tamamlanacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları gerçekleştirilecek.
Basketbol Müsabakaları
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ (Yalova/13.00)
- Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes (İzmir/15.30)
- Beşiktaş Fibabanka - Karşıyaka (İstanbul/18.00)
- Bahçeşehir Koleji - Onvo Büyükçekmece Basketbol (20.30)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Fenerbahçe Opet - OGM Ormanspor (İstanbul/15.00)
- Nesibe Aydın - Danilos Pizza (Ankara/16.00)
- ÇBK Mersin - BOTAŞ (Mersin/17.00)
Voleybol ve Hentbol Müsabakaları
- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları; Beşiktaş, Galatasaray, VakıfBank, Eczacıbaşı ve diğer takımlar sahaya çıkacak.
- Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Romanya'nın CS Minaur takımıyla oynayacak, Beşiktaş ise Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımıyla karşılaşacak.
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