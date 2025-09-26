26 Eylül 2025 Gündemi: TBMM, BM 80. Genel Kurulu ve İstanbul Etkinlikleri

GÜNDEM / 26 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Meclis ve Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirecek. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki duruşmasını izleyecek ve Dil Derneği'nin "Dil Devrimi 93. Yıl Kutlamaları Ödül Töreni"ne katılacak. (İstanbul/10.00/Ankara/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası Uluslararası Sempozyumu"na iştirak edecek. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama / Yürütme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni'de Dr. Necip Öztürk Ortaokulu açılış töreni ile Eğitim Bayramı açılış törenine iştirak edecek. (Adıyaman/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi & Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MOSFED Mobilya Tasarım Fuarı'na katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ve mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya & Diplomasi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York’ta devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'ye ilişkin askeri planları, saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi nedeniyle yaşanan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür & Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin galasına katılacak, festival sergilerini ziyaret edecek ve Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın sahneleyeceği "Romeo ve Juliet"i izleyecek. (İstanbul/17.30/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın canlı yayın konuğu olacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. (Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, Anadolu Efes - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla Turkcell BGM'de başlayacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

