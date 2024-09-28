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27. Uluslararası Beypazarı Festivali Coşkuyla Başladı

Beypazarı'nda tarihi ve kültürel mirası tanıtmak amacıyla 27. Uluslararası Beypazarı Festivali gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:49
27. Uluslararası Beypazarı Festivali Coşkuyla Başladı

27. Uluslararası Beypazarı Festivali Başladı

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali coşkuyla başladı. Festivalin açılışı, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve diğer yetkililerin katılımıyla Atatürk Parkı'nda gerçekleşti.

Başkan Kasap, törendeki konuşmasında festivalin amaçlarından birinin Beypazarı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya sergilemek olduğunu vurguladı. "Bu festival, dostluk ve kardeşlik köklerini güçlendirdiğimiz onur verici bir etkinliktir. Beypazarı, geçmiş izlerini gururla taşırken, modern dinamiklerle de uyum sağlamaktadır," dedi.

Kültürel Mirasın Önemi

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ise kentin verimli toprakları, iklimi ve tarihi önemi hakkında bilgi vererek, "Bu kadim kentin zengin kültürel mirasını korumak ve geliştirmek, gelecek nesiller için önemli bir sorumluluktur. 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı, 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin güzel bir örneğidir," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivale katılanlar, stant açan belediyelere ve halka festivalin hayırlı olması dileklerini iletti. Festival süresince ilçenin farklı bölgelerinde gösteriler, animasyonlar ve mini konserler düzenlenecek ve etkinlikler yarın sona erecek.

Etkinliğe CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel ve birçok davetli katılım sağladı.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin...

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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