28 Ocak 2025 Gündem Özeti: TBMM Toplantıları ve Uluslararası Kooperatifler Yılı

28 Ocak 2025 Gündem Özeti

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 28 Ocak 2025 Gündem Özeti, Türkiye'de gerçekleşecek önemli etkinlikleri ve toplantıları açıklıyor.

Politika ve Siyaset

12.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ardından, saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapacak.

Yasama ve Yürütme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Bu etkinlik 09.30'da başlayacak.

Ayrıca, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda sunum yapacak. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. MHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları saat 14.00 ve 15.00'te başlayacak.

Ekonomi ve Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'ne saat 10.00'da katılacak. Aynı zamanda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları RES 2024 Yarışmalarını düzenleyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini de saat 10.00'da açıklayacak.

Dünya Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunacak. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler takip ediliyor.

Suriye'de ise Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetim ile ilgili gelişmeler izleniyor.

Spor Etkinlikleri

Akşam saatlerinde, BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını saat 19.00'da ağırlayacak. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise, ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes takımını evinde ağırlarken, Fenerbahçe Opet İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Ayrıca, İstanbul'da Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına devam edilecek ve Türkiye, Tayvan ile karşılaşacak.

Tüm bu etkinlikler ve toplantılar, 28 Ocak 2025'in önemli anlarını oluşturacak.