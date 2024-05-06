28 Şubat Davası’na erteleme kararı: Bir sonraki duruşma 9 Eylül’de

Yargıtay tarafından haklarında verilen hükmün bozulması sonrasında, 28 Şubat sanıkları yeniden yargılanıyor. 28 Şubat Davası’nda 16 sanığın yargılanma süreci, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bugün yapılan duruşmada erteleme kararı verildi ve bir sonraki duruşma için 9 Eylül tarihine işaret edildi.

Bugün (6 Mayıs) yapılan duruşmada tanık olarak söz alan dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Namık Kemal Zeybek, 28 Şubat için “ne klasik bir darbe, ne de postmodern bir darbe söz konusu değildi. 28 Şubat’ın darbe olduğuna yönelik ithamlar tutarsız ve temelsizdir” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki duruşma, 9 Eylül’de görülecek.