3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi'nde Kazılara Devam Ediliyor

Zerzevan Kalesi'nde Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" amacıyla kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları ile antik geçmiş yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Zerzevan Kalesi ve Kazı Çalışmaları

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede, Demirölçek Mahallesi yakınlarındaki 124 metre yüksekliğindeki kayalık tepede yer alan kale, dünyada bilinen son Mithras tapınağını barındırıyor. 2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen bu tarihi kalede, bilimsel kazılar tarihi aydınlatmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları, günümüzde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Önemli Buluntular ve Yer Altı Şehri

Kazılarda şu ana kadar 60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntıları ve birçok yapı ortaya çıkarıldı. Bu yapılar arasında; 21 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, dini yapılar, konutlar ve yer altı kilisesi gibi eserler yer alıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, yer altında büyük bir şehir bulunduğunu ve bunun görüntülemelerle tespit edildiğini belirtti. "Bu şehrin daha büyük bir kısmı yerin altında. Yakın zamanda yer altındaki çalışmalara da başlayacağız," dedi.

Turizm Potansiyeli ve Ziyaretçi Beklentileri

Zerzevan Kalesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olarak her yıl ortalama 400 bin ziyaretçi ağırlıyor. Prof. Dr. Coşkun, önümüzdeki yıl için ziyaretçi sayısının 1 milyon olmasını beklediklerini açıkladı. Bu artışın, devam eden kazıların ve yeni keşiflerin etkisiyle gerçekleşeceği vurgulandı.

Ziyaretçilerin her geldiklerinde farklı alanlar görmesi, turizmin sürekliliği açısından önem taşıyor. Aynı zamanda bölgenin istihdam ve ekonomisine de katkı sağlayan bu arkeolojik alan, Diyarbakır ve çevresindeki iller için de önemli bir değer oluşturuyor.

Kazı çalışmalarının devam edeceği Zerzevan Kalesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.