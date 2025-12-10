DOLAR
İzmir'de Yasa Dışı Silah Operasyonu: 67 Silah Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda 67 silah ve şarjör ele geçirildi; 2 şüpheliden F.D. tutuklandı, Z.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:23
İzmir'de Yasa Dışı Silah Operasyonu: 67 Silah Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

İzmir'de yasa dışı silah ticaretine operasyon

Operasyon ve ele geçirilenler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Karabağlar ilçesinde F.D. ve Z.A. isimli şahıslara ait dört adreste yapılan aramalarda 67 adet seri atar tabanca ve 67 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

