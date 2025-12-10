Polatlı'da Sanayiden Çalınan Araçla 3 Gün Gezen Hırsızlar Yakalandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, tamir için sanayi sitesine bırakılan otomobili çalan şüpheliler, araçla üç gün gezdikten sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, otomobil sahibi F.K., aracı çalışmadığı için çekiciyle sanayi sitesine bıraktı. Usta aracı tamir etti ancak kısa süre sonra otomobil çalındı ve şüpheliler tarafından 3 gün boyunca ilçe genelinde kullanıldı.

Şüpheliler, Polatlı Mehmet Akif Mahallesi civarında araçla dolaşırken polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi ve ekipler aracı durdurarak içindeki şahısları gözaltına aldı.

Soruşturma

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

