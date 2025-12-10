DOLAR
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Altın ve Gümüş Soygunu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevkedildi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altın ve gümüş soygununda 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:27
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Altın ve Gümüş Soygunu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevkedildi

Büyükçekmece Adliyesi soygununda 13 şüpheli adliyeye getirildi

Büyükçekmece'de emanet deposundan çalınan altın ve gümüşlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler arasında firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederi ile çalıntı altının alım ve satımına aracılık eden kişilerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın ilk aşaması ve yakalamalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, emanet deposundan çalınan altınların bulunması amacıyla düzenlenen 17 ayrı operasyonda ilk etapta toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında firari Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kameralarla altınların yüklendiği araçta tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen bir başka şüpheli yer aldı.

Yeni gözaltılar ve adliyeye sevk

Soruşturma kapsamında daha sonra 3 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gayrettepe Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra, aralarında kayınvalide, kayınbirader, kayınpeder ile alım-satım aracılarının da bulunduğu 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Emanet memuru ve çalınan kıymetli eşyalar

Olayda, emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin ortadan kaybolduğu, yanında 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın bulunduğu ve şahsın eşi ile çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tutuklama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatı verildi; Kemal D. hakimliğe sevk edilerek tutuklandı.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ.

