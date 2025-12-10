Eyüp Bülent Miran: Emperyalist Güçler İnsan Hakları Kavramını Yalana Dönüştürdü

Memur-Sen Antalya Temsilcisi'nden 10 Aralık mesajı

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen-Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyada artan hak ihlallerine dikkat çekti.

"Emperyalist güçler, insan hakları kavramını kendi siyasi, ideolojik, ekonomik çıkarları için kullandıkları büyük bir yalana dönüştürmüştür" ifadelerini kullanan Miran, Gazze'de yaşanan zulme işaret etti.

"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel hak, hukuk ve barış örgütleri, ya bütün bu olup bitenlere seyirci kalmakta ya da katliamlar da dâhil doğrudan zalimlerin zulmüne ortak olmakta, destek vermektedir. Hakların, barışın teminatı için teşekkül etmiş BM, bugün maalesef çare üretememekte, çaresiz insanlara sığınak olamamaktadır. Adalet mekanizmaları zulme ortak olunca, mazlumların hak ve özgürlük mücadelesi daha da zorlaşmaktadır" diyerek uluslararası mekanizmaların yetersizliğini vurguladı.

Miran, 77 yıllık geçmişi olan ve dünya barışını sağlamak için ülkelerin kabul ettiği Temel Haklar Beyannamesi'nin haksızlıkları engellemede yeterli olamadığını belirtti. Politik ve askeri destek bulan güçlerin katliamlara varan ihlalleri "sınırsızca, sorumsuzca" sürdürebildiğini söyledi.

"İnsan ve medeniyet değerlerinden yana nasipsiz olan kişi, kurum ve yapılar, şahsi, siyasi veya ideolojik amaçlarına ulaşmak için baskı ve şiddete başvurmaktan geri durmuyorlar. Emperyalist güçler, insan hakları kavramını kendi siyasi, ideolojik, ekonomik çıkarları için kullandıkları büyük bir yalana dönüştürmüştür" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

"Emperyalist güçler ve Siyonistler en alçakça işledikleri kitlesel soykırımlara, sürgünlere, en vahşi katliamlara, yıkım ve kıyımlara, özetle başkalarını -özellikle de Müslümanları- yok ederek var olmaya yönelmişlerdir. Genelde dünyanın mazlum bırakılmış, mağdur edilmiş coğrafyalarında, hususen de kan ve gözyaşının sel olup aktığı İslam topraklarında çığlıklar, feryatlar, feveranlar arşı inletmektedir. İnsan haklarına temel değer olarak inandığını söyleyen Batı dünyası, kendi yalanının duvarına çarparak dağılmış, medeniyet olarak iflas etmiştir. Alçaktan daha alçak, zalimden daha zalim olmayı kendisi için bir hak olarak gören siyonist katillerini barışın ve insanlığın üzerine salan inkârcı pozitivizmin insana ve insanlığa söyleyecek tek kelimesi kalmamıştır. Zulme, katliamlara, soykırıma rağmen Gazze’de ortaya konulan direniş, teslim olmayan insan onuru ve haysiyeti adına pek zor kazanılan ama o ölçüde muhteşem bir zafer ve ilham olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Miran, Filistin, Doğu Türkistan ve Sudan başta olmak üzere küresel ölçekteki hak ihlallerine dikkat çekti.

"Eğitim-Bir-Sen olarak, 33 yıldır hak ve özgürlük mücadelemizi, adalete dayalı bir dünyanın özlemi, ideali ve hayaliyle sürdürüyoruz. Hiçbir zaman haksızlığa ortak olmadık, destek vermedik. Soykırımların, zulümlerin yaşanmadığı, istismar, ayrımcılık, sömürü, şiddet, açlık, sürgün, iltica gibi, insan varlığına ve onuruna yakışmayan hak ihlallerinin olmadığı adil, huzurlu bir dünya temenni ediyoruz."

Miran'ın açıklaması, uluslararası kurumların sorumlulukları, insan hakları söyleminin siyasal araçlaşması ve mazlum coğrafyalardaki insani krize dair eleştirel bir bakış sundu.

MEMUR SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ EYÜP BÜLENT MİRAN (ARŞİV)