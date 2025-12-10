Nebi Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 'Hoş Geldin Bebek' — 800 Aileye Destek

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu öncülüğünde yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi, Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde dünyaya gelen ailelerin kapılarını çalmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 800 aileye ulaşıldı.

Proje Kapsamı

Yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan çalışma çerçevesinde ailelere; zıbın takımı, biberon, bebek bezi, ıslak mendil ve battaniye içeren özel bakım paketleri hediye edildi. Paketlerin dağıtımı AK Parti Gençlik Kolları tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Hatipoğlu'nun Açıklaması

"Eskişehir’de dünyaya gelen her yavrumuz bizim de evladımızdır. Ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak, bu özel süreçlerinde yanlarında olabilmek benim için en değerli hizmettir. Allah tüm yavrularımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin"

Ailelerden gelen mutluluk dolu geri dönüşlerin kendilerine güç verdiğini belirten Hatipoğlu, projenin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

