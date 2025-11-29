36 yıllık deri ustası uyarıyor: 'Çırak yetişmiyor, meslek unutuluyor'

Denizli'de 36 yıldır deri ceket diken usta Mehmet Çukur, çırak eksikliğini ve suni derilerin tüketici sağlığına yönelik risklerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:38
36 yıllık deri ustası uyarıyor: 'Çırak yetişmiyor, meslek unutuluyor'

36 yıllık deri ustası uyarıyor: 'Çırak yetişmiyor, meslek unutuluyor'

Denizli'de tecrübeli ustadan mesleğin geleceğine dair alarm

Mehmet Çukur, 1989'dan beri dericilik yapan ve 36 yıldır deri ceket diken bir usta, sektördeki çırak ve eleman krizine dikkat çekti.

Çukur, '89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Toplamda 36 yıldır deri ceket dikiyorum; ancak artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Alt yapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor,' diyerek usta-çırak geleneğinin sonlanmasının mesleği tehdit ettiğini söyledi.

Suni deri uyarısı: Sağlık riski ve tavsiye

Usta, piyasayı ele geçiren imitasyon (suni) ürünlerin tüketiciler için sağlık riski taşıdığını vurguladı. 'Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir,' ifadelerini kullandı.

Çukur, suni derilerin hava almaması nedeniyle kışın üşütme, yazın aşırı terleme yaptığını belirterek tüketicilere net bir tavsiye verdi: 'En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır.'

Sektör temsilcileri, Çukur'un yaptığı uyarıların hem mesleki eğitimi canlandırma hem de tüketici sağlığını koruma açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

DERİCİLİK SEKTÖRÜNDE 1989 YILINDAN BU YANA TER DÖKEN USTA, SEKTÖRDEKİ ÇIRAK VE ELEMAN KRİZİNE...

DERİCİLİK SEKTÖRÜNDE 1989 YILINDAN BU YANA TER DÖKEN USTA, SEKTÖRDEKİ ÇIRAK VE ELEMAN KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ VE PİYASAYI ELE GEÇİREN İMİTASYON (SUNİ) ÜRÜNLERİN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDA TÜKETİCİLERİ UYARDI.

DERİCİLİK SEKTÖRÜNDE 1989 YILINDAN BU YANA TER DÖKEN USTA, SEKTÖRDEKİ ÇIRAK VE ELEMAN KRİZİNE...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?