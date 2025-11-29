36 yıllık deri ustası uyarıyor: 'Çırak yetişmiyor, meslek unutuluyor'

Denizli'de tecrübeli ustadan mesleğin geleceğine dair alarm

Mehmet Çukur, 1989'dan beri dericilik yapan ve 36 yıldır deri ceket diken bir usta, sektördeki çırak ve eleman krizine dikkat çekti.

Çukur, '89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Toplamda 36 yıldır deri ceket dikiyorum; ancak artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Alt yapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor,' diyerek usta-çırak geleneğinin sonlanmasının mesleği tehdit ettiğini söyledi.

Suni deri uyarısı: Sağlık riski ve tavsiye

Usta, piyasayı ele geçiren imitasyon (suni) ürünlerin tüketiciler için sağlık riski taşıdığını vurguladı. 'Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir,' ifadelerini kullandı.

Çukur, suni derilerin hava almaması nedeniyle kışın üşütme, yazın aşırı terleme yaptığını belirterek tüketicilere net bir tavsiye verdi: 'En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır.'

Sektör temsilcileri, Çukur'un yaptığı uyarıların hem mesleki eğitimi canlandırma hem de tüketici sağlığını koruma açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

