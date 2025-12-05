Çanakkale'de Kuyumcu Soygunu Girişimi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çarşı Caddesi'nde şafak vakti olay

Çanakkale'de kuyumcular çarşısında bir işletmeye yönelik soygun girişiminde bulunan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Çarşı Caddesi üzerinde, kuyumcu dükkanlarının yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışan şüphelileri fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hırsızlık girişiminin başarısız kaldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.B. ve C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

