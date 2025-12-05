Savcı Halil Çakır'ın büyükannesi vefat etti — Bursa İznik'te defnedildi

Savcı Halil Çakır'ın büyükannesi vefat etti
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısının acı kaybı
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın Bursa'daki büyükannesi Günay Alptekin, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Alptekin'in vefatı çoklu organ yetmezliği nedeniyle gerçekleşti.
Cenaze, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesindeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Aileye ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
