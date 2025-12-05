Savcı Halil Çakır'ın büyükannesi vefat etti — Bursa İznik'te defnedildi

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın büyükannesi Günay Alptekin, 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle Bursa İznik'te hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:25
Savcı Halil Çakır'ın büyükannesi vefat etti — Bursa İznik'te defnedildi

Savcı Halil Çakır'ın büyükannesi vefat etti

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısının acı kaybı

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Halil Çakır'ın Bursa'daki büyükannesi Günay Alptekin, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Alptekin'in vefatı çoklu organ yetmezliği nedeniyle gerçekleşti.

Cenaze, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesindeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Aileye ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

CUMHURİYET SAVCISI HALİL ÇAKIR'IN BÜYÜKANNESİ HAYATINI KAYBETTİ.

CUMHURİYET SAVCISI HALİL ÇAKIR'IN BÜYÜKANNESİ HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi