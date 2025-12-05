Stratonikeia'da İlk Zeytin Hasat Festivali Yatağan'da Başladı

Stratonikeia'da İlk Zeytin Hasat Festivali

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Hasat Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Antik kentte gerçekleştirilen etkinlikte temsili zeytin hasadı yapılırken, 'Zeytin Ağacı ve Taşların Dili' adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu.

Festival kapsamında antik kent girişindeki törende konuklara zeytin fidanı dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de davetlilere soğuk sıkım zeytinyağı ikram ederek etkinliğe destek verdi.

Organizatörler, festivali geleneksel hale getirerek bölgenin kültürel mirasını ve zeytin üretimini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Yetkililerin Açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk törende şunları söyledi: "Yatağımız, bu kadim topraklar, bu zengin topraklar, bu yürekli insanların yaşadığı toprakların en büyük değerini ortaya çıkarmak, tanıtmak ve yatağına mal etmek için insanüstü bir çaba gösterdiğinizi görüyorum, biliyorum, yakından şahidim. Stratonikeia gibi, Lagina gibi değerlerimiz ortaya çıktıkça, hocamın en büyük amacı Yatağan’da turizmi canlandırmamız, bu alanları turizme kazandırmamız lazım, şiarıyla hareket ediyor. Bu konuda Sayın Valimizin, Kültür Turizm Bakanlığımızın büyük katkıları, büyük destekleri var. Onlara da sonsuz teşekkür ederim, bir Yatağanlı olarak"

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise, "Hocamız çok değerli, büyük işler başarmış. Hocam gerçekten çok değerli, kazı başkanlarımızın hepsi çok değerli burada. Biz burada da 3 yıl diyaloglarımız çok fazla oldu. Muğla’nın her tarafında bir antik şehir var. Ama tabi Bilal Söğüt Hocam işlerinde çok değerli. Bu zeytin hasatı, şenliği de güzel bir organizasyon. Bu bölgenin özelliği, değeri zeytin. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise festivalin büyütülerek geleneksel hale getirilmesi için çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: "Biz Stratonikeia antik kentinde, antik dönemden günümüzde yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada yapılan çalışmalarda ve bu bölgedeki yapılan diğer çalışmalarda gösterdik ki, bu bölgede en az 5 bin yıldır zeytinin üretildiği, mutfakta yer aldığı ve gastronomide kullanıldığı biliniyor. Onun için de antik kentin içerisinde ve çevresinde bulunan bu zeytinle ilgili bir ürünlerin ve günümüzde var olan bu zeytin üretimini birleştirerek aslında farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için de bu Birinci Stratonikeia Zeytin Hasat Festivali’ni başlattık. Bununla ilgili çok güzel veriler de var. Çünkü tarihin her döneminde bu bölgenin en önemli gelir sağlayan malzemesini zeytindi. Onun için de bu festivali için yaptık. Biz bunu geliştirerek ve yayınlaşarak devam etmesini istiyoruz. Tarihte bildiğimiz zeytinin etkinlik anlamında da ya da hem de kentin tanınırlığını ve bilinirliğini sağlaması anlamında da önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelişerek bunlar geliştirerek devam edeceğiz"

Yetkililer, festivalin gelecek yıllarda daha da büyüyerek bölge turizmine ve zeytin üretimine katkı sağlamasını hedefliyor.

