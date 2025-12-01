4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Yılbaşı Tatili 2026: 1 Ocak Perşembe Resmi Tatil

Yeni yıla girerken milyonlarca öğrenci ve çalışan için 2026 yılbaşı takvimi netleşti. 1 Ocak 2026 günü Perşembe gününe denk gelmekte olup, kanunen resmi tatil kabul edildi ve kamu ile özel sektörde mesai yapılmayacaktır.

31 Aralık 2025 (Çarşamba): Mesai Uygulanıyor

31 Aralık 2025 (Çarşamba), Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamına girmediği için tam gün mesai uygulanacaktır. Bu durum, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve eğitim kurumları (okullar ve üniversiteler) için geçerlidir; öğrenciler ve çalışanlar için ekstra yarım gün ya da tatil söz konusu değildir.

1 Ocak 2026 (Perşembe): Resmi Tatil

1 Ocak 2026 (Perşembe) yeni yılın başlangıcı olması nedeniyle yasal tatildir. Bu tarihte bankalar, postaneler (PTT), noterler, tüm devlet daireleri ve eğitim-öğretim kurumları kapalı olacaktır.

4 Günlük Tatil Nasıl Sağlanır?

1 Ocak Perşembe resmi tatil olduğundan, çalışanlar 2 Ocak Cuma günü yıllık izin kullanarak hafta sonunu da ekleyebilir. Böylece program şu şekilde gerçekleşir:

1 Ocak Perşembe (Resmi Tatil)

2 Ocak Cuma (1 gün yıllık izin alınırsa)

3 Ocak Cumartesi (Hafta sonu)

4 Ocak Pazar (Hafta sonu)

Bu kombinasyonla toplamda dört gün kesintisiz dinlenme ve seyahat imkânı elde edilebilecektir.